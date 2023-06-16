В Сочи после подтопления планируют восстановить набережную

Река в городе выходила из берегов при ливнях

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Набережная реки Мацесты, выходившей из берегов 14 июня в результате залповых ливней, будет восстановлена после повреждения, сообщается на сайте администрации Сочи в пятницу.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского набережную реки Мацесты продолжают очищать и параллельно готовят к восстановлению. Планируется заменить брусчатое покрытие в тех местах, где это необходимо, и поврежденные пролеты ограждения, а также установить новую парковую мебель", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 16 июня в микрорайоне устраняют последствия непогоды около 300 человек, задействовали 50 единиц спецтехники. Полностью восстановили газоснабжение по временной схеме, ремонт газовых сетей еще продолжается, также промывают ливневые сети на набережной.

В ночь на 14 июня в результате залповых ливней река Мацеста вышла из берегов, подтопила прилегающие территории, также течением нанесло мусор и ветки. Набережная оказалась повреждена. Коммунальщики за двое суток вывезли из микрорайона Мацеста 1,2 тыс. куб. м веток и мусора. На уборку ила с городских дорог и частных домовладений привлекли волонтеров.

Также выходила из берегов река Мзымта, в результате разливов этих рек подтопило дома, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыло два автомобильных моста. Был поврежден газопровод, затоплена канализационная насосная станция, повреждены три водовода, частично нарушено электроснабжение. Водоснабжение, электроснабжение позже восстановили. В Хостинском районе Сочи вводили режим ЧС локального характера. В целях безопасности купание на пляжах было запрещено, их открыли 15 июня, пробы морской воды соответствуют нормам. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, запросов от отдыхающих на отмену броней на курортах в Сочи в связи с непогодой они не получают.