В Приморье выпустили в естественную среду отловленную в Хабаровском крае тигрицу

Животное прошло реабилитацию

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты выпустили в естественную среду обитания на юге Приморья амурскую тигрицу, которую изъяли в апреле в Хабаровском крае. Об этом сообщается в субботу в официальном телеграм-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Для краснокнижного животного найдены свободные охотничьи угодья в привычной среде обитания вдали от населенных пунктов. После получения положительного заключения ветеринарных врачей 16.06.2023 под контролем Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры произведен выпуск тигрицы в Пограничном муниципальном округе Приморского края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тигрицу изъяли в апреле в Хабаровском крае и переместили в центр реабилитации тигров и других диких животных, где она получила необходимую помощь и лечение, прошла реабилитацию. Возраст животного составляет около 5 лет.

Пограничный округ находится на юге Приморского края и граничит с Китаем.