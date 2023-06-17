В Дагестане к 100-летию Гамзатова починили три дороги, ведущие на родину поэта

В рамках празднования юбилея запланировано 185 мероприятий

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Реконструкцию трех дорожных объектов завершили в Дагестане к 100-летию поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщил ТАСС глава Дагестана Сергей Меликов в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Завершены работы по реконструкции трех дорожных объектов, ведущих на родину поэта [Расула Гамзатова]. Завершили реконструкцию участков дорог Арани - Заиб и Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка. Кроме того, проведен ремонт автодороги Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка на участке 158 - 164 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова запланировано 185 мероприятий.

"Кроме основных торжественных и культурно-массовых мероприятий в Дагестане, других регионах России и ближнем зарубежье запланирован также ряд мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта", - добавил Меликов.

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.