В Дагестане появилось около 300 гостиниц за последние три года

Рост номерного фонда вызван увеличением туристического потока в регион

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Около 300 новых средств размещения появилось в Дагестане за последние три года. Рост номерного фонда вызван увеличением туристического потока в регион, сообщил ТАСС глава региона Сергей Меликов.

"Тенденция увеличения туристического потока наблюдается в течение последних нескольких лет. В связи с этим мы отмечаем рост номерного фонда. За последние три года количество выявленных средств размещения выросло на 291 единицу", - сказал Меликов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, 10 модульных гостиниц в регионе были построены в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Кроме того, в прошлом году в регионе была запущена новая мера государственной поддержки для муниципальных образований - предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма.

"В рамках данных мер поддержано 9 проектов в 8 муниципалитетах, среди них - такие известные локации для наших туристов, как Салтинский водопад и водопад Тобот, село Старый Гоор и Карадахская теснина", - добавил Меликов.

В регионе также предусмотрены меры поддержки на создание туристической инфраструктуры. Из бюджета республики средства на эти цели получили 90 проектов. По данным Минтуризма региона, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. По итогам 2021 года турпоток в республику впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. В 2022 году регион принял около 1,5 млн туристов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.