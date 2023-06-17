В Петербурге открылась выставка тюркских музыкальных инструментов из Татарстана

Экспозиция открылась в Шереметевском дворце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Шаманский бубен, как музыкальный инструмент с многовековой историей, встретил в субботу первых посетителей на выставке тюркских музыкальных инструментов, привезенных из Татарстана. Экспозиция открылась в Шереметевском дворце - Музее музыки, который располагает своей звучащей коллекцией.

"В основе выставки - около полусотни экспонатов, привезенных из города Альметьевска, в музейном собрании которого насчитывается свыше 700 музыкальных инструментов. Изюминкой экспозиции является самое большое в России собрание группы общетюркских инструментов", - рассказали в пресс-службе музея.

Здесь представлены томбак, кыл кубыз, а также реконструированная средневековая думбра, копия флейты, вырезанной из кости косули более 9 тысячелетий назад. Коллекция раритетов прибыла в Петербург не только для экспонирования, но и для участия в концертных показах.

На протяжении десятилетий специалисты, собирая экспонаты, скрупулезно изучали сопутствующий им музыкально-поэтический репертуар, характерный для периода позднего Средневековья. Некоторые инструменты, полностью исчезнувшие из музыкального быта народов Поволжья, были воссозданы благодаря этнографическим исследованиям.

В интерактивном пространстве выставки желающим помогут освоить базовые навыки игры на представленных инструментах. В выходные дни можно посетить образовательную программу и мастер-классы для детей.

Выставка будет работать до 9 июля.