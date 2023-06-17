Учет занесенных в Красную книгу снежных баранов пройдет в этом году на Таймыре

Для защиты толсторогов в 1988 году был создан государственный природный заповедник "Путоранский", находящийся в управлении учреждения "Заповедники Таймыра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Учет численности занесенных в Красную книгу России путоранских снежных баранов (толсторогов) пройдет в этом году на Таймыре. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по федеральным и региональным программам компании "Норильский никель" Андрей Грачев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы продолжаем поддержку ученых и научно-исследовательских учреждений в экспедициях по изучению биоразнообразия. Они охватывают не только Норильск, но и Таймыр, Мурманскую область и Забайкалье. В этом году пройдет учет снежных баранов в заповедниках Таймыра", - сказал Грачев.

В частности, компания поможет ученым объединенной дирекции заповедников Таймыра в организации учета, обеспечив топливо и заброску полевого оборудования. Благодаря этому ученые смогут определить границы и ключевые места обитания толсторога, а также структуру стад (возраст и пол особей).

Толсторог занесен в Красные книги России и Красноярского края, основной угрозой для него являются браконьеры. Для защиты толсторогов в 1988 году был создан государственный природный заповедник "Путоранский", находящийся в управлении учреждения "Заповедники Таймыра".

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.