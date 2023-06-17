В Дагестане создадут координационный совет по развитию Махачкалинской агломерации

Для развития агломерации планируют предусмотреть механизм комплексного развития территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Координационный совет по развитию Махачкалинской агломерации, который будет принимать решения по строительству социальных и инфраструктурных объектов, создадут в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Меликов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В ближайшее время планируем принять республиканский закон об агломерациях и создать координационный совет при главе Республики Дагестан по развитию Махачкалинской агломерации. Все принимаемые решения по строительству социально значимых и инфраструктурных объектов в границах Махачкалинской агломерации будут обсуждаться на создаваемом координационном совете", - сказал Меликов.

По его словам, для развития агломерации планируют предусмотреть механизм комплексного развития территорий. "По итогам анализа на территории Махачкалинской агломерации выявлены 12 первоочередных потенциальных территорий, которые могут быть вовлечены в комплексное развитие. Их общая площадь составляет более 1 000 гектаров", - сказал глава региона.

Меликов добавил, что разработка документации по планировке и реализация проекта путем объединения крупных застройщиков позволят создать непрерывную цепь набережных и общественных пространств, от морского торгового порта в Махачкале до места базирования кораблей Каспийской флотилии в Каспийске.

Ранее в пресс-службе института развития жилищного строительства ДОМ.РФ сообщили, что власти республики предложили ДОМ.РФ разработать мастер-план для Махачкалинской агломерации по аналогии с мастер-планом Дербента, который был создан за счет пожертвований госкомпании и уже реализуется.

Такие же документы теперь подготовят для Махачкалы и Каспийска в рамках работы над стратегией развития агломерации. Также в документ намерены включить концепцию комплексного развития земельного участка площадью 20,7 га в поселке Ленинкент. Сверх этого, ДОМ.РФ прорабатывает возможность использовать инфраструктурные облигации для строительства дороги к Махачкалинскому морскому порту. Потенциальный размер займа - 5 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.