В Свердловской области выделили 45 млн рублей на обеспечение водой жителей Байкалова

Работы по строительству комплексной системы водоснабжения будут завершены к концу 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили 45 млн рублей на обеспечение качественной водой жителей Байкаловского района, где проживают более 14,7 тыс. человек и где сложилась трудная ситуация с водоснабжением из-за отсутствия приемлемых водоемов. Работы по строительству комплексной системы водоснабжения будут завершены к концу 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"[Губернатор Свердловской области] Евгений Куйвашев принял решение выделить 45 миллионов рублей на обеспечение качественной водой жителей Байкаловского района. <…> Здесь исторически сложилась трудная ситуация с водоснабжением из-за отсутствия приемлемых водоемов. По поручению Евгения Куйвашева в Байкалово уже строится комплексная система водоснабжения, работы будут завершены к концу 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект установки очистных сооружений был разработан неподалеку от села Байкалово - в селе Липовское. Установку и настройку оборудования планируется завершить до конца 2023 года. Два населенных пункта связывает хорошая автомобильная дорога, питьевую воду, которая будет очищаться через фильтровальные установки в Липовском, до запуска новой системы будут доставлять в Байкалово по согласованному с местными жителями графику.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, станция будет полностью автоматизирована. "Вода здесь будет проходить несколько этапов очистки - деминерализацию при помощи полимерных мембран, которые пропускают только молекулы чистой воды. На последнем этапе очистки вода пройдет через ультрафиолетовую лампу, где будет обеззаражена", - добавил он.

Байкаловский район находится в юго-восточной части Свердловской области. Площадь муниципального образования - 2293,73 кв. км. На территории района проживают более 14,7 тыс. человек.