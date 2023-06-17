Обновленный музей "Космос" под Ярославлем открыли к 60-летию полета Терешковой

После ремонта в залах основного здания разместилась выставка, посвященная первой в мире женщине-космонавту, а также новая интерактивная экспозиция "На Марсе классно!"

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Музей "Космос", посвященный первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, в поселке Никульское Ярославской области открыли после реконструкции. Торжественную церемонию открытия приурочили к 60-летию полета Валентины Терешковой, музей представил обновленную экспозицию, сообщил журналистам губернатор региона Михаил Евраев.

"Сегодня после реконструкции мы открываем музей "Космос". Задача музея - сохранить память о великих свершениях первопроходцев, но сформировать представление о современной космонавтике. Напомнить, что для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными выдающимися решениями и на протяжении многих лет по праву сохраняет за собой статус великой космической державы", - отметил на открытии Евраев.

К юбилейной дате правительство области совместно с благотворительным фондом Валентины Терешковой и Роскосмосом обновили экспозицию музея "Космос". После ремонта в залах основного здания разместилась выставка, посвященная первой в мире женщине-космонавту, а также новая интерактивная экспозиция "На Марсе классно!". Посетители познакомятся с подробным макетом марсианской базы, современными технологиями в области робототехники и аэропоники. На 18-метровом панорамном экране можно увидеть демонстрацию полета "Земля - Марс".

В июне 2022 года произошел пожар в деревянной пристройке музея "Космос" - реконструированной избе, где были размещены экспонаты, рассказывающие о быте семьи Терешковых. Избу восстановили, теперь здесь представлена обновленная экспозиция. Также на территории музея открылся музейно-храмовый тематический парк с экспонатами от Роскосмоса.

Валентина Терешкова лично приняла участие в открытии музея. Также в Никульское приехали помощник президента РФ, экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Роскосмоса Юрий Борисов. "Спасибо за память, за доброе отношение, за то, что мы собираемся здесь <...>. Я думаю, что, наверное, сегодня можно много говорить о добрых делах ярославцев, но самое главное - сказать огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете. А это дает силы", - поблагодарила присутствующих Валентина Терешкова.

В субботу в Ярославской области проходит празднование 60-летия со дня полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Помимо открытия музея, в Ярославле проходят выступления хореографических коллективов, представление авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и пилотажной группы "Первый полет", фейерверк и запуск архитектурно-художественной подсветки на культурно-просветительском центре имени В. В. Терешковой.