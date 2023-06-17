Турпоток в Новгородскую область в 2023 году превысит 1,8 млн человек

В планах региональных властей дальнейшее развитие популярного сегодня экологического туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Новгородскую область по итогам 2023 года должен показать положительную динамику и превысить 1,8 млн человек. Такой прогноз дал губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас можно сказать, что наступил высокий туристский сезон, и Новгородская область пользуется большой популярностью у путешественников. В выходные и праздничные дни загрузка гостиниц доходит до 100%. В этом году мы ожидаем увеличения туристского потока, который, по нашим прогнозным оценкам, должен составить более 1,8 млн гостей", - сказал Никитин, добавив, что в прошлом году турпоток составил 1,7 млн человек, при этом за последние несколько лет он всегда показывал постепенную положительную динамику.

"Рост числа посетителей объектов экскурсионного показа связан с проведением большого числа событийных мероприятий. Мы запустили долгожданное событие - уличный фестиваль "Новгородское лето", в рамках которого в этом году пройдет более 500 ярких культурных и спортивных мероприятий в праздничные и выходные дни", - пояснил глава региона.

Он также отметил, что в планах региональных властей дальнейшее развитие популярного сегодня экологического туризма. "В России уже стал широко известным экологический маршрут "Большая Валдайская тропа" на территории национального парка "Валдайский". Планируется к реализации проект по его увеличению в северном направлении протяженностью до 78 км", - добавил он.

По словам губернатора, активно развивается водный туризм. В мае открылся новый водный маршрут Великий Новгород - деревня Взвад в Старорусском районе. Маршрут проходит по живописным местам реки Волхов и озера Ильмень и дает возможность добраться водным путем от Великого Новгорода до популярного туристского центра региона - Старой Руссы. Маршрут включен в систему мультимодальных перевозок РЖД.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.