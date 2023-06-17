Более 40 новгородских компаний подали заявки на конкурс брендов АСИ

Ключевая ценность рейтинга - это выявление слабых сторон в развитии условий для предпринимательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Более 40 новгородских компаний подали заявки на участие в конкурсе перспективных брендов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У агентства есть очень интересная инициатива - это поддержка брендов. Уже больше, наверное, 40 новгородских компаний подали заявку на отбор. Мы знаем о том, что те, кто войдет в топ, АСИ будет поддерживать в ручном режиме. Очень надеемся, что какие-то из брендов Новгородской области пройдут в шорт-лист", - сказал Никитин.

Также глава региона сообщил, что по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формируется АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями, Новгородская область закрывает топ-5.

"Мы понимаем, насколько изменилась ситуация для бизнеса в настоящее время - и не только в лучшую сторону. И эта оценка показывает не только общее состояние инвестиционного климата. Это оценка тех мер, которые мы принимаем для того, чтобы поддержать бизнес в новой экономической реальности. Коллеги из Агентства стратегических инициатив очень серьезно и жестко проводят этот рейтинг, и я благодарен им и, конечно, нашим предпринимателям, за высокие оценки", - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что ключевая ценность рейтинга - это выявление слабых сторон в развитии условий для предпринимательства. Никитин планирует детально разобрать все нюансы сложившегося рейтинга на инвестиционном совете в правительстве Новгородской области. Первое место в рейтинге заняла Москва, второе - Татарстан, на третьем - Московская, Нижегородская и Тюменская области. Четвертое место - у Башкортостана, Тульской и Сахалинской областей. При этом Новгородская область является номером один в СЗФО. "Мы также получим данные, где будут отражены слабые зоны, зоны роста и это то, что мы с коллегами будем отрабатывать. Поэтому я очень благодарен Светлане Витальевне (Чупшева, генеральный директор АСИ - прим. ТАСС) и всей команде АСИ за то внимание, которое они уделяют региону", - отметил Никитин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.