В Якутии учредили стипендию главы региона для народных мастеров

Их вручат семи народным мастерам

ТАСС, 17 июня. Глава Якутии Айсен Николаев накануне Дня народных художественных промыслов подписал указ об учреждении стипендий главы Якутии народным мастерам. Их вручат семи народным мастерам, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 1 ноября 2023 года учреждены стипендии главы Республики Саха (Якутия) в размере 30 тысяч рублей каждая семи народным мастерам - носителям традиционного культурного наследия. Объявление стипендиатов состоится 25 ноября в День Олонхо в Республике Саха (Якутия). Айсен Николаев подчеркнул, что народные промыслы являются брендом республики, а народные мастера - хранителями исконных традиций, духовного наследия, истории и мировоззрения народа. При этом народные мастера не только приумножают национальное достояние, но и сохраняют его, бережно передавая своим ученикам", - говорится в сообщении.

Стипендии будут назначаться при наличии звания "Народный мастер Республики Саха (Якутия)" за изготовление изделий народных художественных промыслов высокого уровня исполнительского мастерства и признанного художественного достоинства. Сегодня в Якутии это высокое звание носят 275 человек, еще 606 - обладатели звания "Мастер народного художественного промысла Республики Саха (Якутия)". Также в регионе зарегистрированы 97 субъектов малого и среднего предпринимательства, работают 112 объединений мастеров по народным художественным промыслам.