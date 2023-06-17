В курортном Железноводске восстановят заброшенный летний театр

У жителей и гостей курорта появится возможность смотреть концерты на открытом воздухе

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Здание Зеленого театра в центре Железноводска, построенное более 50 лет назад, планируется восстановить. У жителей и гостей курорта появится возможность смотреть концерты на открытом воздухе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В рамках развития Курортного парка в Железноводске приступили к проектированию летнего театра, построенного в 70-х годах прошлого столетия. Расположен Зеленый театр в сердце Курортного парка Железноводска и был заброшен с начала двухтысячных", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, за это время территория для концертов на открытом воздухе успела зарасти деревьями.

"Еще совсем недавно на сцене выступали Вячеслав Малежик, Крис Кельми, а сегодня там растет лес и все, что осталось, - железный каркас. Даже бетонное основание сцены пришло в негодность. Задача проектировщиков - создать пространство, где появится возможность вновь устраивать концерты и кинопоказы", - добавил глава Железноводска Евгений Бакулин.