В Белгородской области более половины семей, потерявших жилье при обстрелах, выбрали новое

Выбор сделали 923 семьи

ТАСС, 17 июня. Более половины из 1 744 семей из приграничных районов Белгородской области, которые потеряли жилье из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выбрали новые квартиры и дома, сообщил в своем Telegram-канале в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Из 1 744 семей, которым необходимо новое жилье, 923 уже определились с выбором. Конечно, хочется, чтобы это произошло в один день, но таких чудес не бывает. Это большая, объемная работа. Но я уверен, что вместе у нас все получится", - написал он.

Гладков добавил, что сегодня отметили новоселье часть жителей приграничья, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. "В новые квартиры въезжают семьи из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов и Валуйского горокруга. Мы долго к этому шли, но выполняем обещание, которое давали жителям. Да, когда собирались в середине прошлого года, еще не понимали, будет ли у нас жилье или нет", - написал он.

По данным Гладкова, по поручению президента России Владимира Путина для Белгородской области выделены 9,4 млрд рублей на закупку 1 744 жилых помещений для граждан, утративших свои дома, - и каждый, кому положено новое жилье, его получит. "Вместе выбрали самый сложный для нас подход выдачи нового жилья - индивидуальная работа с каждой семьей. Понимаем, что люди перенесли огромный стресс, больше года не видят своих домов. Выбранный нами подход пусть и не самый быстрый, зато более человечный", - отметил губернатор Белгородской области.