17 июня, 14:38

"Русские витязи" выступили в Ярославле в честь 60-летия полета Терешковой

Как отметил губернатор региона Михаил Евраев, пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе сердце

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Фигуры высшего пилотажа продемонстрировала группа "Русские витязи" над Волжской набережной в Ярославле, авиашоу посвятили 60-летию полета в космос Валентины Терешковой. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале в субботу.

"Праздник продолжился на Стрелке. Посмотрели захватывающее авиашоу - с показательными номерами выступили пилотажная группа "Первый полет" из Москвы, парашютисты из центра специальной подготовки ВДВ и из рыбинского авиаклуба ДОСААФ России, а также московская авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи", - написал губернатор.

По словам Евраева, пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе сердце для Валентины Терешковой. Заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина после выполнения сложнейших трюков в небе лично поздравила Терешкову.

17 июня в Ярославской области проходит празднование 60-летия со дня полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Помимо представления авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и пилотажной группы "Первый полет", состоялось открытие обновленного музея "Космос" в поселке Никульское, прошли выступления хореографических коллективов, запланированы фейерверк и запуск архитектурно-художественной подсветки на здании культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой. 

Теги:
РоссияЯрославская областьЕвраев, Михаил Яковлевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация