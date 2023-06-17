"Русские витязи" выступили в Ярославле в честь 60-летия полета Терешковой

Как отметил губернатор региона Михаил Евраев, пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе сердце

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Фигуры высшего пилотажа продемонстрировала группа "Русские витязи" над Волжской набережной в Ярославле, авиашоу посвятили 60-летию полета в космос Валентины Терешковой. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале в субботу.

"Праздник продолжился на Стрелке. Посмотрели захватывающее авиашоу - с показательными номерами выступили пилотажная группа "Первый полет" из Москвы, парашютисты из центра специальной подготовки ВДВ и из рыбинского авиаклуба ДОСААФ России, а также московская авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи", - написал губернатор.

По словам Евраева, пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе сердце для Валентины Терешковой. Заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина после выполнения сложнейших трюков в небе лично поздравила Терешкову.

17 июня в Ярославской области проходит празднование 60-летия со дня полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Помимо представления авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и пилотажной группы "Первый полет", состоялось открытие обновленного музея "Космос" в поселке Никульское, прошли выступления хореографических коллективов, запланированы фейерверк и запуск архитектурно-художественной подсветки на здании культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой.