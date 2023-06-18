В Мордовии планируют открыть в школах спецкурс по микробиологии и генетике

В программу войдут опыты по химии, лекции научных сотрудников МГУ им. Н. П. Огарева и практикующих специалистов завода "Биохимик"

ТАСС, 18 июня. Завод "Биохимик" (входит в ГК "Промомед") в Мордовии рассчитывает в следующем учебном году расширить курс "Будущий биохимик" программами по биологии, микробиологии и генетике. Всего к изучению курса "Будущий биохимик" планируют привлечь 150 школьников. Об этом ТАСС рассказал директор по персоналу АО "Биохимик" Евгений Александров.

"Мы запустили курс "Будущий биохимик" по углубленному изучению химии и математики на базе двух саранских школ - гимназии №19" и школы №17, всего по этому курсу занимается 8 классов, ребята с 8-го по 11-й класс в 2 школах. На будущий год мы планируем расширить эту программу, разрабатываем учебные программы по биологии, микробиологии, генетике. Будет дополнительно 3 класса, то есть всего около 150 человек рассчитываем вовлечь в обучение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что курс "Будущий биохимик" разработали совместно учителя школ и преподаватели Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева. В учебную программу вошли опыты по органической и неорганической химии, лекции научных сотрудников вуза и практикующих специалистов завода "Биохимик", предусмотрены олимпиады и конкурсы. Классы оснастили всем необходимым оборудованием и реактивами для проведения практических работ. "Мы хотели познакомить ребят с практической химией, показать, как из формул на бумаге и доступных компонентов получаются лекарственные препараты, и что, если погрузиться в химию сейчас, в очень скором будущем они смогут создавать суперсовременные лекарственные препараты", - отметил Евгений Александров

После обучения на курсе предусмотрен целевой набор в четыре химических вуза страны - МГУ им. Н. П. Огарева, РХТУ им. Д.М. Менделеева, МГСУ им. А.И. Евдокимова и Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет. Ученики могут выбрать самое интересное для себя, а потом вернуться и работать на фармацевтическом предприятии. "В этом году у нас 16 выпускников, из них 10 человек планируют поступать в вузы по целевым договорам от нашего предприятия", - уточнил директор по персоналу "Биохимика".

Кадры для фармацевтики

ГК "Промомед" реализует образовательные программы не только в школах, но и вместе с вузами-партнерами и колледжами предлагает производственную практику и стажировки студентам. Так, в МГУ им. Н. П. Огарева при содействии АО "Биохимик" в 2018 году открылись базовая кафедра химии и технологии физиологически активных веществ и две учебно-научные лаборатории. "Промомед" обеспечивает работу лабораторий, организует практику для студентов на заводе "Биохимик".

"Сейчас существует достаточно серьезная кадровая проблема, поэтому мы запускаем подобные проекты. В прошлом году был первый выпуск бакалавриата, сейчас ребята учатся в магистратуре. Уже в этом году к нам придут работать 16 человек", - рассказал директор по персоналу АО "Биохимик" Евгений Александров.

Готовить будущих биохимиков в компании планируют с детского сада. Так, с 1 сентября в центре развития ребенка - детском саду №17 Саранска - дети будут обучаться в лаборатории "Юный химик". Там оборудован десяток мест, каждое оснащено микроскопом и комплектом всех приспособлений, необходимых для проведения настоящих опытов. Дети, например, смогут самостоятельно выращивать креветок в инкубаторе, наблюдать весь процесс роста живой креветки из икринки в специальном растворе.