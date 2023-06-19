Путин отметил хорошие показатели Новгородской области в сфере строительства

Президент России отметил, что 63% школ в регионе нуждается в ремонте и в реконструкции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели развития сферы строительства в Новгородской области. Свою оценку глава государства дал во время встречи с губернатором региона Андреем Никитиным в понедельник.

"У вас, я смотрю, стройка хорошо себя чувствует. Хорошие показатели по стройке. Инвестиции продолжаются. Есть чем отчитаться и чем порадовать", - сказал российский лидер в начале встречи, отметив при этом, что некоторые проблемы по-прежнему требуют решения. В частности, по словам президента, 63% школ в регионе нуждается в ремонте и в реконструкции.

Никитин доложил главе государства о ситуации с занятостью в регионе. "Дефицит, получается, рабочих рук", - отметил Путин.

Президент обратил внимание своего собеседника на показатели смертности в регионе. "В Новгородской области, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, так же как во многих других регионах страны, на первом месте [в качестве причины смертности]", - констатировал он. Путин в разговоре с Никитиным также подчеркнул, что смертность на дорогах очень высокая и поинтересовался, с чем связана эта статистика.