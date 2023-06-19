Синоптики сообщили, что ливни в СКФО прекратятся во второй половине недели

Непогода ранее привела к размытию дорог и подтоплению домовладений

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Температура воздуха возрастет, а дожди и грозы, впоследствии которых в регионах Северо-Кавказского федерального округа за последние дни размыло дороги и подтопило домовладения, отступят во второй половине недели. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

За последнюю неделю региональные главки МЧС в СКФО неоднократно предупреждали об ухудшении погоды. Наблюдались сильные дожди, грозы, град и ветер, подъем уровня рек, что повлекло за собой размытие дорог, подтопление частных домовладений, повреждение сельскохозяйственных посевов, кровель и автомобилей.

"Во вторник и в среду в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа будет еще заметно влияние черноморской депрессии. Она проявится кратковременными дождями, местами сильными, и грозами. Во второй половине недели влияние депрессии будет ослабевать, и вместе с ростом атмосферного давления в регион придет антициклон, который примется рассеивать облака, понизит вероятность дождей и увеличит дневной прогрев", - сказал он.

По словам специалиста, в Дагестане во вторник возможны кратковременные дожди, грозы и температура в пределах 20-22 градусов, во второй половине недели осадков не ожидается, воздух прогреется до 26-28 градусов. В Карачаево-Черкесии во вторник кратковременные дожди, грозы, температура 22-24 градуса, далее до конца недели без осадков и 24-26 градусов.

В Ингушетии во вторник кратковременный дождь, временами сильный, 18-20 градусов. В среду кратковременный дождь и температура 21-23 градуса, до конца недели ожидается ясная погода и 23-25 градусов. В Ставропольском крае в первой половине недели возможны кратковременные дожди, во вторник 22-24 градуса, в среду-пятницу - 25-27 градусов.

В Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике во вторник кратковременные дожди и гроза и 20-22 градуса, далее до конца недели без осадков, температура от 22 до 29 градусов. В Северной Осетии во вторник дожди, местами сильные, 18-20 градусов, в среду кратковременные дожди и 21-23 градуса, в четверг и пятницу без осадков и 23-25 градусов.