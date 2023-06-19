На юге Северо-Западного округа к концу недели прогнозируют дожди и грозы

На севере округа продолжит преобладать антициклон преимущественно с сухой погодой, сообщили в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах

ТАСС, 19 июня. В южные регионы Северо-Западного федерального округа к концу недели придут ливневые дожди с грозами, в выходные температура воздуха составит плюс 20 градусов. На севере округа продолжит преобладать антициклон преимущественно с сухой погодой, сообщили ТАСС в понедельник в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Во вторник на юго-востоке Северо-Западного федерального округа проходящий атмосферный фронт местами отметится кратковременными дождями, а в большинстве регионов округа за погоду будет отвечать антициклон. Причем если в северных регионах его господство сохранится до конца рабочей недели, то в южной половине округа в четверг за погоду будет отвечать другое барическое образование - циклон со стороны Балтики. Он принесет с собой кратковременные дожди местами с грозами, в выходные похолодает", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным сайта погоды "Фобос", в Санкт-Петербурге со вторника по четверг без осадков, во вторник плюс 22-24 градуса, в среду - плюс 25-27, в четверг - плюс 26-28 градусов. В пятницу пройдут кратковременные дожди, температура составит днем около плюс 21-23 градуса. В Мурманске на предстоящей неделе без осадков, во вторник ожидается плюс 17-19 градусов, в среду - плюс 20-22, в четверг - плюс 22-24, в пятницу - плюс 23-25 градусов.

По данным Севгидромета, в Архангельской области в начале недели немного потеплеет, будет практически без осадков. Ночью ожидается плюс 3-8, на северо-востоке возможны заморозки до минус 1, днем плюс 17-22, на северо-востоке области плюс 14. К концу недели температура воздуха повысится: днем будет до 25 градусов тепла. В Ненецком автономном округе в начале недели местами кратковременный дождь, днем возможны порывы ветра до 12 м/с. Температура ночью плюс 4-9, на северо-востоке области местами заморозки до минус 1, днем плюс 13-18, на северо-востоке до плюс 8 градусов.

В столице Республики Коми без осадков, во вторник ожидается плюс 12-14 градусов, в пятницу воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. В Вологде во вторник возможны небольшие дожди, плюс 15-17 градусов, в среду и четверг без осадков, температура составит плюс 18-22 градуса, в пятницу прогнозируются кратковременные дожди и 21-23 градуса тепла.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории Псковской области во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов. Такая жаркая погода держится в регионе с прошлой недели и продлится как минимум до ближайшего четверга. В конце рабочей недели синоптики прогнозируют небольшие дожди, после чего температура воздуха будет колебаться около 25 градусов. По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области в начале недели преимущественно переменная облачность, ночью от плюс 7 до плюс 12 градусов, местами ожидается понижение до плюс 3, днем во всех районах от плюс 24 до плюс 28 градусов. К пятнице в областном центре станет чуть прохладнее - плюс 22, но в выходные температура снова повысится до плюс 25.

Ливневые дожди и грозы

По данным Карельского гидрометцентра, до середины недели в регионе установится сухая и теплая погода: на западе республики ожидается плюс 17-22 градуса, на востоке будет холоднее - плюс 13-18 градусов. Дальше погода будет меняться, участятся дожди, при этом температурный режим будет соответствовать июньским нормам.

В Калининградской области на начавшейся неделе прогнозируется до 30 градусов тепла, ливневые дожди и грозы, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "На ближайшее время погода в самом западном российском регионе будет обуславливаться малогридиентным полем давления, временами - атмосферными фронтами с юга. Ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди преимущественно ливневого характера. Возможны грозы и кратковременное усиление ветра при грозе до 20 м/с", - отметил представитель Гидрометцентра. Минимальные температуры воздуха составят ночью 11-16 градусов тепла, 20-21 июня ожидается повышение дневного максимума температуры: 20 июня - 24-28 градусов, 21-го - 25-30, в последующие дни температура воздуха будет в пределах 22-25 градусов тепла.