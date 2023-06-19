Более 8 млрд рублей направили из бюджета Коми на строительство крупных объектов

При распределении финансирования были охвачены все социально значимые сферы

СЫКТЫВКАР, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми направило в этом году более 8 млрд рублей в рамках адресной инвестиционной программы региона на строительство дорог и значимых социальных объектов во всех отраслях, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"На 2023 год по адресной инвестиционной программе предусмотрено бюджетное финансирование в объеме более 8 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на строительство объектов государственной и муниципальной собственности, а также дорожной отрасли <…>. Даже в нынешних непростых геополитических и экономических условиях правительство республики продолжает выполнять взятые на себя обязательства и развивать социально значимую инфраструктуру региона. Только в рамках адресной инвестиционной программы в регионе идет строительство 11 крупных социально значимых объектов, идет работа по подготовке к строительству еще девяти объектов", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

При распределении финансирования были охвачены все социально значимые сферы - здравоохранение, образование, спорт, культура, соцзащита и безопасность граждан. Продолжается строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре, лечебного корпуса в Усть-Цильме и поликлиники участковой больницы в печорском поселке Каджером. Также разрабатывается проектно-сметная документация сельской поликлиники, участковой больницы, реконструкции пристройки детской республиканской клинической больницы, готовится медико-техническое задание на строительство перинатального центра на 150 коек в Сыктывкаре.

В сфере образования строятся школы в Сыктывкаре и Ижме, завершается строительство школы с дошкольными группами в Усть-Ижме, ведется подготовка для начала строительства детского сада в деревне Бакур Ижемского района, продолжается проектирование еще одной школы на 825 мест по улице Тентюковской в Сыктывкаре. В сфере физической культуры и спорта возводятся спорткомплекс в селе Объячево, физкультурно-оздоровительные комплексы в Ухте и Троицко-Печорске, лыжная база в Сыктывкаре.

Возводится многофункциональный социально-культурный центр в селе Пажга, готовится документация по реконструкции республиканского театра оперы и балета, проектируется новый корпус детского интерната в селе Черемуховка на 200 мест, запланировано строительство отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в селе Усть-Кулом. Также строится новое пожарное депо в поселке Каджером Печорского района, в планах - построить пожарное депо в поселке Подтыбок Корткеросского района и реконструировать депо в селе Ыб.

Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы прокладывается инженерная инфраструктура, ремонтируются дороги, объекты коммунального хозяйства и другие социально-значимые объекты, отметил руководитель региона.