В нем приняли участие звезды отечественного футбола Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов

ЛИПЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек посетили благотворительный спортивный фестиваль в Липецке, в котором приняли участие звезды отечественного футбола Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта в рамках проекта ассоциации "Больше чем добро". "Проект "Инклюзивный футбол" - уникальный на сегодняшний день в России, благодаря ему дети с аутизмом и синдромом Дауна могут окунуться в мир обычного детства, общаться со сверстниками и мечтать о спортивных достижениях", - сказал Артамонов. По его данным, мероприятие посетили более 3 тыс. взрослых и детей.

Губернатор напомнил, что до начала фестиваля звезды футбола провели на трех липецких стадионах мастер-классы участникам проекта "Инклюзивный футбол" и воспитанникам футбольных школ города. "Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья - один из наших приоритетов, мы работаем над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом, важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области", - заметил Артамонов. Он подчеркнул, что подобный подход продолжает формировать и взгляды общества и его среду.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, в празднике, состоявшемся 18 июня, приняли участие волонтеры инклюзивного корпуса, который уже несколько месяцев работает в Липецке. "Этот проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов совместно с управлением молодежной политики области и администрацией областного центра", - заключили в пресс-службе.