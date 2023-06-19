В Волгоградской области решат вопрос по экстренной помощи кардиопациентам к 2025 году

В региональных сосудистых центрах больным оказывают экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Создание новых региональных сосудистых центров в Волгоградской области позволит к 2025 году полностью решить вопрос оказания экстренной высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев по итогам выездного совещания по развитию кардиослужбы.

"Создание региональных сосудистых центров [для лечения пациентов с острым коронарным синдромом] в Михайловке, Камышине позволит закрыть всю Волгоградскую область именно в оказании этой помощи. <…> К концу 2024 года у нас будет семь региональных сосудистых центров", - сказал он, отметив, что центр в Камышине будет открыт в 2023 году, а в Михайловке - в 2024 году.

Себелев добавил, что в региональных сосудистых центрах больным оказывают экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь.

"Этого [создания региональных центров] будет более чем достаточно. Это целая система, которая позволит больше чем 90% больных обеспечить помощью в течение двух часов", - отметил генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

По данным администрации Волгоградской области, региональные сосудистые центры сегодня функционируют в медучреждениях Волгограда и Волжского. На базе всех семи центров будут выполняться чрескожные вмешательства, в том числе для установки специальных стентов, которые не только сохранят жизнь пациентам с инфарктами, но и позволят в минимально короткие сроки вернуть их к привычному режиму.