В Нижегородской области откроют пять инженерных классов по профилю авиастроения

Такое решение приняли после успешного опыта работы классов по тематике судостроения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Пять инженерных классов по профилю "Авиастроение" откроют в Нижегородской области. Такое решение приняли после успешного опыта работы классов по тематике судостроения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Учитывая успешный опыт судостроительных инженерных классов, Нижегородский политех выступил с инициативой запуска с сентября 2023 года дополнительно еще пяти инженерных классов по профилю "Авиастроение". Дополнительные занятия для школьников будут проходить дважды в неделю, а подготовкой будущих инженеров авиации будут заниматься как преподаватели НГТУ им. Р. Е. Алексеева, так и работники предприятия-партнера - Нижегородского авиационного завода "Сокол". Ожидается, что в новых инженерных классах будут обучаться суммарно 150 школьников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что запуск первых восьми инженерных классов по профилю "Судостроение" состоялся в 2021 году по федеральной программе нацпроекта "Наука и университеты". В этом году число слушателей образовательных программ по судостроению превысило 200.

В министерстве добавили, что в 2023 году общее количество бюджетных мест для приема на технические направления НГТУ на очную и заочную формы обучения составляет более 1,4 тыс. Количество бюджетных мест по профильным специальностям для выпускников "Авиационных классов" - более 50.

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Михайлов отметил, что синергетический образовательный эффект от подготовки абитуриентов силами преподавателей университета и работников промышленных предприятий региона неоспорим. "Фактически в прошлом году из первого выпуска инженерных классов по судостроению порядка 93% обучающихся сделали выбор в пользу инженерного образования. Все они оказались в числе студентов, максимально замотивированных на реальную производственную и экспериментальную научную работу", - приводятся в сообщении слова Михайлова.