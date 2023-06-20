В городах России 22 июня включат красную подсветку на телебашнях

На медиафасадах башен отобразится текст "22 июня - День памяти и скорби"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Красную подсветку включат на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в День памяти и скорби. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"22 июня - в День памяти и скорби на телебашнях РТРС будет включена специальная художественная подсветка. Красным цветом, символизирующим пламя свечи и Вечного огня, окрасятся телебашни в Белгороде, Братске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Саратове, Тамбове, Улан-Удэ, Черкесске и других городах. На медиафасадах башен отобразится текст "22 июня - День памяти и скорби", - говорится в сообщении.

Также в Челябинске на поверхности башни появится надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" и изображение вечного огня с датами 1941-1945, а в Ростове-на-Дону - георгиевская лента и текст "Мы помним".

День памяти и скорби отмечается в России в годовщину начала Великой Отечественной войны с 1996 года.