В некоторых регионах России прогнозируют аномальную погоду

В частности, в Якутии ожидается до плюс 29-33 градусов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Аномальная жара до плюс 28-36 градусов ожидается в Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Тыве и Хакасии в ближайшие дни. Некоторые регионы Урала и Поволжья, напротив, ожидает очень холодная погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Когда аномалии выше 7 градусов - это опасное явление. В ближайшие 5 дней в Магаданской области 22-23 июня температура будет на 8-10 градусов выше нормы, ожидается до плюс 30-33 градусов. В Якутии с 21 по 24 июня аномалии будут достигать 8-11 градусов, то есть максимальная температура будет составлять плюс 29-33 градуса. В Чукотском автономном округе аналогичная ситуация - до плюс 28 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы", - сказал он.

По словам Вильфанда, юг Красноярского края ожидает жара до плюс 35 градусов, Хакасию и Тыву - до плюс 36 градусов.

Оренбургскую, Кировскую, Свердловскую, Челябинскую области, Татарстан и Башкортостан, наоборот, ожидает холодная погода в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на 6-8 градусов. Например, в Кировской области воздух не будет прогреваться выше плюс 11-16 градусов, а в Свердловской области - не выше плюс 8-13 градусов.