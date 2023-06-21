По данным тувинской религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен, на обряд пришли все, кто хотел получить благословение духов

ТАСС, 21 июня. Шаманы в Туве провели в день летнего солнцестояния обряды о благополучии человечества. Они просили здоровья воинам и победу России в специальной военной операции, сообщил ТАСС представитель тувинской религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен в среду.

"21 июня в 08:00 (04:00 мск) в Туве прошло большое камлание шаманов в местечке Монгун-Булак. Также камлание прошли в других регионах России, где есть шаманы. Там местные шаманы проводят камлания сами по договоренности. Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им", - сообщили в религиозной организации шаманов.

По данным организации, на обряд пришли все желающие, кто хотел получить благословение духов.

В шаманизме день летнего солнцестояния, когда выпадает самый длинный день в году и самая короткая ночь, считается одной из главных дат. Это время считается поворотным в жизни человека и в природе. Праздник воплощает плодородие, изобилие, славу, щедрость, счастье.

В Туве зарегистрированы 13 шаманских организаций. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы - Кара-оол Допчун-оол находится в республике.