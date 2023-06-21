Ликвидацию отходов на Солзанском полигоне Байкальского ЦБК планируют начать в 2025 году

На сегодняшний день ведется разработка наиболее подходящей технологии для проведения работ

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 21 июня. /ТАСС/. Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Солзанского полигона Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области начнется в 2025 году, сообщил журналистам в среду первый заместитель министра природных ресурсов России Константин Цыганов.

"У нас все идет планомерно в те сроки, которые мы намечали. Вы знаете, что в прошлые годы мы уменьшали объем надшламовых вод [в шламонакопителях], чтобы не было перелива. Это делала структура Росатома. В этом году уже стартуют мероприятия на центральной площадке, это центральные очистные сооружения, и на Бабхинском полигоне, по Солзанскому у нас проходит научно-исследовательская работа сейчас для того, чтобы определить наилучшую технологию для ликвидации. Технология будет определена, и старт ликвидации будет с 2025 года", - сказал Цыганов.

Как сообщали ранее в пресс-службе правительства Иркутской области, ликвидация отходов на БЦБК началась в начале июня. Федеральный экологический оператор получил разрешение на работы на двух объектах накопленного вреда: площадке бывшего цеха очистных сооружений, которая расположена менее чем в 100 м от береговой линии Байкала, и полигоне "Бабхинский", вмещающем более 2,2 млн куб. м производственных и бытовых отходов.

Основной объем отходов БЦБК составляет шлам-лигнин - отход производства целлюлозы, он хранится в картах-накопителях полигона "Солзанский". В картах еще одного полигона - Бабхинского - хранятся твердые бытовые отходы, золошлак, древесные остатки.

Очистка подземных вод

Загрязненные подземные воды у бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината также планируют очистить. Об этом сообщил журналистам в среду гендиректор Байкал.Центр (структура ВЭБ.РФ) Антон Григоров.

"Мы движемся по двум направлениям - это ликвидация накопленного вреда в виде зданий, сооружений, загрязнений самой площадки. И второе - это ореол загрязненных подземных вод. В этой части мы с Минприроды находимся в активной стадии обсуждения, потому что сам БЦБК с этим ореолом работал, был действующий водозабор, который чистил подземный купол. Сейчас эту работу надо возобновить. Предварительные изыскания все провели", - сказал Григоров.

Он добавил, что ОАО "БЦБК" планируют ликвидировать в 2023 году сразу после окончания последнего судебного процесса, который сейчас продолжается.

О компании

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год. Он был градообразующим предприятием моногорода Байкальска, где сейчас проживают 12,5 тыс. человек. От комбината осталось порядка 6,5 млн тон жидких и твердых отходов, которые хранятся в шламонакопителях на берегу озера Байкал. Осенью 2020 года правительство России назначило ФЭО оператором ликвидации отходов БЦБК. В 2023 году правительство России выделило 6,6 млрд рублей на ликвидацию отходов БЦБК.