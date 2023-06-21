В Волгограде в 2024 году планируют восстановить мемориал на Лысой горе

Ведется разработка документации для проведения работ

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Администрация Волгограда объявила конкурс на разработку проекта сохранения объекта культурного наследия федерального значения "Историческое место - "Лысая гора", который является одной из ключевых территорий в системе обороны Сталинграда. Работы по восстановлению проведут в 2024 году, сообщили в среду в пресс-службе городской мэрии.

"Муниципалитет объявил конкурс по определению подрядчика, который разработает проект сохранения объекта культурного наследия федерального значения "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)" в Советском районе. В настоящее время уже разрабатывается документация для восстановления братской могилы воинов 64-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы, данный памятник также располагается на Лысой горе. Работы по сохранению вышеуказанных мемориалов будут проведены в 2024 году", - говорится в сообщении.

Разработчик выполнит комплекс историко-архивных, историко-архитектурных, библиографических изысканий для приведения в порядок обелиска, а также благоустройства прилегающей к нему территории. Готовый проект пройдет государственную историко-культурную экспертизу.

О мемориальном комплексе

Мемориальный комплекс "Высота 145,5" или "Лысая гора" - памятник военной истории, расположенный в Советском районе города Волгограда и открытый в 1968 году. На вершине холма установлен памятник. Территория являлась одной из ключевых в системе обороны Сталинграда. Во время Сталинградской битвы, изменившей ход Великой Отечественной войны, по своему кровопролитию и ожесточенности бои здесь не уступали сражениям на Мамаевом Кургане.