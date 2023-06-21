В Оренбургской области намерены ликвидировать наиболее крупные свалки в течение трех лет

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский сообщил, что всего планируется устранить шесть объектов

ТАСС, 21 июня. Крупные свалки в Новотроицке, Нежинке, Медногорске и Оренбурге планируется ликвидировать в течение трех лет. Об этом сообщил в среду министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский в прямом эфире в Центре управления регионом.

"То есть [свалку] в Нежинке мы ликвидируем в этом году, у нас уже идут подвижки. Вот те шесть свалок, про которые я сказал: Новотроицк, крупная свалка должна быть ликвидирована в этом году, в следующем должна быть завершена ликвидация пяти свалок [в Оренбурге и Медногорске], в следующем году мы начнем Авиагородок (район Оренбурга - прим. ТАСС). То есть, если брать ликвидацию больших, крупных свалок на территории региона, то я думаю, что проблема будет закрыта в течение трех лет", - сказал Самбурский.

Министр напомнил, что работа по рекультивации свалок началась в 2019 году. По федеральной программе "Чистая страна" нацпроекта "Экология" Оренбургская область получила 1 млрд рублей на ликвидацию шести объектов - свалки в Новотроицке, на которой отходы складировались с 1970-х годов, в Медногорске и четыре объекта вокруг Оренбурга.

Кроме того, свалки устраняют по региональной программе. Объект в селе Нежинка, включенный в программу, находится около аэропорта, к ноябрю все работы на нем должны быть завершены. "Также за счет региональных средств будут ликвидированы свалки в Асекеево, Каргале, сейчас проводятся торги в Тоцком, уже выбран подрядчик в Илеке", - сообщил Самбурский.