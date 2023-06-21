Во Владимирской области господдержка НКО в 2023 году увеличилась более чем на треть

Финансирование достигло 20 млн рублей

ТАСС, 21 июня. Власти Владимирской области увеличили финансирование некоммерческих организаций в 2023 году более чем на 30% по сравнению с прошлым годом - до 20 млн рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

"Правительство области поддерживает общественно полезные инициативы в самых разных сферах. На конкурсной основе выделяем субсидии НКО из регионального бюджета. Начиная с 2022 года благодаря партнерству с Фондом президентских грантов смогли вдвое увеличить средства областной субсидии, общая сумма составила 14,4 млн рублей. В текущем году - это уже 20 млн рублей", - написал он.

Таким образом, рост финансовой поддержки составил 38%.

По словам губернатора, в 2022 году сумма средств, привлеченных в регион некоммерческими организациями из Фонда президентских грантов, составила 116 млн рублей. "По оценкам федеральной Общественной палаты, НКО нашей области по активности занимают третье место в стране", - отметил Авдеев.