Федоровский гидроузел в Краснодарском крае планируют реконструировать к 2027 году

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека обратил внимание на то, что возникает проблема с обрушившимся мостом через дамбу, который местные жители использовали для проезда автомобилей, но по документам он считался техническим

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае, где в 2022 году произошло разрушение, по предварительным данным, должна начаться в 2024 году, работу будут проводить в течение трех лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека на сессии Законодательного собрания Краснодарского края в среду.

"По Федоровскому гидроузлу ситуация такова: в этом году выйдут с проектно-сметной документацией, в конце года будет у них экспертиза. Временная дамба возведена, укреплена та сторона, которая позволит нам держать подпор воды не менее 13 м, чтобы нарастить площади риса. Что касается капитального строительства - сроки строительства три года: 2024-2027 годы", - сообщил Дерека.

Он добавил, что проектом будет предусмотрена реконструкция самого объекта, при этом возникает проблема с обрушившимся мостом через дамбу, который ранее местные жители использовали для проезда автомобилей, хотя по документам он считался техническим. Сейчас используются объездные пути, что усложняет логистику. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко поручил проработать возможные механизмы строительства данного моста, который использовался жителями Абинского и Красноармейского районов для проезда.

"Это была очень важная артерия, полкрая по ней ездили, люди привыкли. Давайте говорить по поводу моста, изучим этот вопрос комплексно. Давайте ставить отдельным вопросом", - резюмировал Бурлачко. Ранее сообщалось, что реконструкция Федоровского гидроузла будет проходить в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного на Петербургом международном экономическом форуме между Министерством сельского хозяйства России и "Русгидро" в качестве пилотного проекта.

В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов. Краснодарский край является основным аграрным регионом России, в общероссийском объеме производства риса занимает долю около 80%. Кубанский рис - самый конкурентоспособный в мире за счет экологичности, регион экспортирует агрокультуру в 25 стран.