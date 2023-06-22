В Мурманске откроется второй форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся"

Участники обсудят развитие туризма, использование современных технологий и другие темы

ТАСС, 22 июня. Второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся" начнет работу в четверг в Мурманске. Его участники будут обсуждать развитие Северного морского пути, "генеральную уборку" Арктики, подготовку кадров и другие вопросы.

"Создание комфортной городской среды, развитие арктического туризма, использование современных технологий в Арктике и другие темы обсудят участники деловой программы второго форума-фестиваля волонтеров "Арктика. Лед тронулся", который состоится в Мурманске с 22 по 25 июня в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства - Фонд Росконгресс", - говорится в сообщении организаторов.

В числе других тем, которым будет посвящена деловая программа форума, - развитие системы экологического мониторинга в акватории Северного морского пути и функционирование особо охраняемых природных территорий. Также в программу войдут "мозговые штурмы" с участием волонтеров, по итогам которых экспертам и руководителям профильных ведомств будут представлены доклады.

На форуме-фестивале волонтеры примут участие в арктической ночной уборке в заполярном поселке Абрам-мыс и подъеме затопленного судна. Участники посетят мастер-классы от МЧС России, посвященные альпинизму, оказанию первой помощи при ДТП и помощи на открытой воде, а также водолазному делу и выживанию в природной среде. Кроме того, добровольцы смогут проверить свои силы в ходе командной спортивной игры - "Гонки героев чистой Арктики".

Участниками мероприятия станут волонтеры общественного проекта "Чистая Арктика". Спикерами выступят представители федеральных и региональных органов власти, законодательных органов, главы субъектов Арктической зоны России, а также эксперты из экологических и природоохранных организаций.

Культурная часть программы форума-фестиваля включает посещение Поезда Победы, выставочного центра "Атомный ледокол "Ленин", показ фильма "Нюрнберг" и творческую встречу с его создателями, а также технические туры на арктические предприятия.

Организатором второго форума-фестиваля волонтеров "Арктика. Лед тронулся" является Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке АНО "Чистая Арктика". Первый форум-фестиваль состоялся в августе 2022 года в городе Усинске (Республика Коми), в нем приняли участие волонтеры из всех субъектов РФ.