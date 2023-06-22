В Приморье на пасеке выявили заболевание пчел

Информацию передали в Государственную ветеринарную инспекцию региона для введения карантина

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты ветеринарной лаборатории в Приморье обнаружили на пасеке в Шкотовском районе возбудителя заболевания пчел - варроатоза. Об этом сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"При исследовании пчел с одной из пасек поселка городского типа Шкотово Шкотовского района специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружен возбудитель опасного заболевания пчел. В результате проведенных испытаний в исследованном образце обнаружен возбудитель варроатоза. Варроатоз является карантинной болезнью, так как степень ее заразности очень велика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о выявлении доведена до Государственной ветеринарной инспекции Приморского края для введения карантина на пасеке. Существуют разные методы для лечения варроатоза пчел. Применяются растительные и химические препараты, зоотехнические методы, обработка парами различных препаратов, а также термокамера.

Причиной болезни является наружный клещ - варроа якобсони. При возникновении заболевания пчелы слабеют и гибнут. Пораженные варроатозом насекомые могут не пережить зиму. При этом болезнь не вредит людям и не влияет на качество меда.

Приморский край является одним из ведущих производителей меда в России. В 2020 году регион занял первое место по производству меда в стране. К 2026 году пчеловоды Приморья планируют увеличить производство меда в 2 раза - до 12 тыс. тонн в год.