В Приморье заявили, что сильные дожди мешают вовремя закончить посевную по сое

Во Владивостоке менее, чем за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, которые уже дважды в июне прошли на юге Приморского края, мешают сельхозпроизводителям завершить посевную кампанию по сое. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства края.

"Недосев составляет 20 тыс. га сои по всему краю, в том числе на крупных предприятиях "Лотте" и "Примагро" в Хорольском, Ханкайском, Пограничном муниципальных округах, Михайловском районе. Из-за дождей сильное переувлажнение почвы в Лесозаводске, Пограничном, Октябрьском муниципальных округах", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.

22 июня в Приморский край сильные дожди принес корейский циклон. Менее чем за сутки с ночи во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков. Это уже второй раз за июнь, когда в Приморье идут столь интенсивные дожди.

Сельхозпроизводители выполнили план по сое на 94%. Аграрии посеяли 283 тыс. га сои. После прошедших дождей техника как минимум еще три дня не сможет зайти в поля. При этом несмотря на сложные погодные условия, сельхозпроизводители края должны отсеять сою до 27 июня и закрыть план минимум на 98,5%.

Соя является основной экспортной культурой региона. С начала года в страны АТР из Приморья отправлено сои и соевого масла почти на $110 млн, что вносит существенный вклад в показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт".