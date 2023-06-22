В Крыму заявили о полной обеспеченности горюче-смазочными материалами и продовольствием

В пресс-службе республиканского правительства заверили, что логистика на полуострове не нарушена

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Республика Крым полностью обеспечена горюче-смазочными материалами и продовольствием, сообщили в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

"Полуостров полностью обеспечен горюче-смазочными материалами. Логистика работает в обычном режиме", - процитировали в пресс-службе министра топлива и энергетики республики Игоря Кориня.

Врио министра промышленной политики республики Крыма Елена Элекчян сообщила, что Крым полностью обеспечен продовольственными и промышленными товарами: "На складах есть запас продукции. Рынок насыщен", - привели ее слова в пресс-службе республиканского правительства.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина активно распространяет фейки про минирование предприятий на полуострове, а также про проблемы с логистикой, продуктами и бензином в Крыму.