В Хабаровском крае намерены создать два отдельных артиллерийских дивизиона для СВО

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что они будут названы в честь русского землепроходца Ерофея Хабарова и Героя России Максима Пассара

ТАСС, 22 июня. Власти Хабаровского края выплатят по 300 тыс. рублей каждому, кто готов вступить в формирующиеся в регионе именные артиллерийские дивизионы, которые будут задействованы в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг губернатор края Михаил Дегтярев.

"В Хабаровском крае формируются два именных артиллерийских дивизиона - имени русского землепроходца Ерофея Хабарова и Героя России Максима Пассара. Мной подписано постановление об установлении единовременной денежной выплаты в размере 300 тыс. рублей всем, кто решил вступить в наши подразделения", - написал губернатор.

По его словам, также на выплату в 300 тыс. рублей могут рассчитывать жители других регионов, заключившие контракт на военную службу на территории Хабаровского края для осуществления боевых задач в зоне проведения СВО в составе отдельных воинских частей.

"Участникам СВО мы предоставляем статус ветерана боевых действий, социальные гарантии, бесплатную психологическую и юридическую помощь. Кроме того, на нашу поддержку могут рассчитывать семьи участников СВО", - добавил Дегтярев.