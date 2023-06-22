В Петербурге высадили более 2 тыс. деревьев и кустов в рамках акции "Сад памяти"

В акции приняли участие почти 1,9 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. деревьев и кустов высадили в Петербурге в рамках международной акции "Сад памяти", которая проводится в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Смольного.

"В Петербурге завершилась акция "Сад памяти". В 54 лесах, парках и скверах было высажено более 2 тыс. деревьев и кустарников - ели, ивы, сосны, березы, липы, каштаны, сирень", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие почти 1,9 тыс. человек - представители органов власти Петербурга, сотрудники МВД России и Федеральной налоговой службы, активисты общественного движения "Волонтеры Победы", студенты, школьники и многие другие.

По данным пресс-службы, посадки приурочили к знаменательным событиям и памятным датам. Так, в день основания Кронштадта и 320-летия Балтийского морского флота, а также в память о моряках-подводниках на берегу Финского залива высадили 46 деревьев. Столько же, сколько Балтийский флот потерял подводных лодок в годы войны.

"Президент России [Владимир Путин] неоднократно подчеркивал, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне - это наша совесть и наша ответственность. Акция "Сад памяти"- дань уважения людям, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Международную акцию "Сад памяти" впервые провели в 2020 году. Она организована АНО "Сад Памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения России, Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".