Врио главы Омской области сообщил, что детский инфекционный центр построят военные

Реализовать проект намерены к 2027 году

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. В Омске началось строительство детского инфекционного центра. Как сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, медицинское учреждение возведут к 2027 году военные строители.

"Начинаем строительство в Омске единого детского инфекционного центра на Перелета, 9. Строить объект будут военные строители Минобороны России. Военно-строительная компания надежно себя зарекомендовала. Как строит военстрой, знаю по работе на Донбассе, где ВСК качественно построили и сдали в срок объекты жилой и социальной инфраструктуры. В недавнем прошлом [ВСК] построили в Омске кадетский корпус", - написал Хоценко.

Ранее врио губернатора обсудил с замминистра обороны России Тимуром Ивановым возможность включения военных специалистов в процесс строительства проблемных объектов - школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

По словам Хоценко, строительство объекта продлится около трех лет. "Планируется, что своих первых пациентов стационар примет в 2027 году", - написал он. Площадь стационара на 300 человек составит более 33 тыс. кв. м. В медучреждении для врачей районных больниц будет работать консультативный центр по инфекционным патологиям. Хоценко поставил региональному Минздраву задачу уже сейчас заняться подготовкой кадров для центра во взаимодействии с Омским государственным медицинским университетом.

В 2019 году Дмитрий Вьюшков, занимавший тогда пост министра здравоохранения Омской области, рассказал ТАСС, что возведение стационара позволит улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи и оптимизировать работу специализированного коечного фонда. Также новый медицинский объект позволит решить вопрос госпитализации новорожденных с инфекционной патологией и ВИЧ-инфицированных детей. Тогда стационарную помощь детям с инфекционными заболеваниями оказывали два детских стационара на 104 и 139 мест и два отделения в детских больницах на 50 и 30 коек.