Во Владивостоке в 2024 году начнется масштабная реконструкция водопроводных сетей

В городе уже началась модернизация всей коммунальной инфраструктуры, первым шагом стала замена тепловых сетей в Первомайском и Фрунзенском районах

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Масштабная реконструкция водопроводных сетей Владивостока начнется в 2024 году, в городе заменят более 30 км водоводов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"Масштабная реконструкция водопроводных сетей дальневосточной столицы начнется в 2024 году. Средства на эти цели направляются из федерального и краевого бюджетов. Всего будет заменено более 30 км водоводов. В текущем году идет подготовительная работа: проектирование, согласование, сама же реконструкция стартует в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе уже началась модернизация всей коммунальной инфраструктуры, первым шагом стала замена тепловых сетей в Первомайском и Фрунзенском районах Владивостока, на эти цели было выделено почти 2 млрд рублей из федерального Фонда развития территорий. Работа началась с социально значимых учреждений - больниц, детских садов, школ.

Подчеркивается, что параллельно идут также работы по благоустройству, чтобы к началу отопительного сезона решить весь комплекс необходимых задач: обеспечить жителей теплом, восстановить дороги и тротуары, провести озеленение.

По словам зампреда правительства региона Елены Пархоменко, такая масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры региона повысит качество жизни десятков тысяч жителей Приморья, в разы снизит аварийность в сетях.

"Правительство края и лично губернатор понимают, что инженерная инфраструктура приморских муниципалитетов требует именно ее модернизации, реконструкции, а не латочных ремонтов. Это уже не спасает от аварий, порывов, длительных отключений потребителей от воды и света. Поэтому разработаны и защищены на федеральном уровне программы модернизации, на которые получено финансирование", - приводит пресс-служба слова Пархоменко.