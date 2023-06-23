В Губкине в 2024 году откроют школу креативных индустрий

На ее создание направят более 60 млн рублей

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Школу креативных индустрий откроют в сентябре 2024 года в Губкине Белгородской области, на ее создание направят более 60 млн рублей, в первый набор будет зачислено около 120 старшеклассников. Об этом сообщила ТАСС и.о директора МБУДО "Детская музыкальная школа №1" Ирина Терехова.

"Школа должна открыться, принять первых детей в сентябре 2024 года, то есть через один учебный год. Будет шесть направлений <...> В каждой студии будет заниматься по 20 детей", - рассказала собеседница агентства.

Образовательное учреждение победило в конкурсе Министерства культуры России.

Здесь будут ежегодно бесплатно обучаться порядка 120 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Занятия будут проводить по шести направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото-видео производство, анимация 3D графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии.