Кольский залив предложили включить в федеральный проект по оздоровлению водных объектов

Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин отметил, что проблема с очистными сооружениями характерна для многих портовых городов

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин предложил включить Кольский залив в формируемый объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов.

"Сейчас планируется большая работа, создается единый водный проект в России. И мне кажется, что было бы правильно нам подумать о системной реабилитации Кольского залива. Пришло время для того, чтобы провести вместе с нашим Кольским научным центром и нашими профильными институтами <…> соответствующие исследования, подготовить необходимые научные исследования и практические предложения по тому, каким образом нужно реабилитировать", - сказал Закондырин, выступая в пятницу на пленарной сессии Второго форума-фестиваля волонтеров "Арктика. Лед тронулся".

По его словам, проблема с очистными сооружениями характерна для многих портовых городов, в том числе для Мурманска. "И, может быть, в рамках ГЧП, с привлечением финансовых средств, в том числе компаний, которые здесь работают и имеют финансовую возможность, чтобы поучаствовать в этом проекте, совместно запустить такую работу и включить Кольский залив <…> в новый федеральный проект", - добавил глава совета.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в этой связи указал на необходимость работы по подъему затонувших судов. По его словам, это одна из задач, которую руководство региона сегодня прорабатывает совместно Министерством природных ресурсов и экологии РФ и правительством страны. "Кольский залив - там исторически, к сожалению, много таких судов. Из них многие уже исследованы, есть соответствующие проекты. И мы работаем над тем, чтобы войти в эту программу для того, чтобы начать поднимать суда. Это как раз одна из задач, наверное, на ближайшие 5-10 лет, чтобы все-таки очистить акваторию от затонувших судов. Это первоочередная задача", - подчеркнул он.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализация объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов должна начаться с 2025 года. Как сообщала пресс-служба Минприроды России, планируется, что в проект войдет весь бассейн Волги, включая Оку и Каму, реки Дон, Иртыш, Урал, Обь, Терек, Волхов, Неву, озера Ильмень, Ладожское и Онежское.

Второй форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся" проходит в Мурманске с 22 по 25 июня в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства - Фонд Росконгресс. Организатором является Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке АНО "Чистая Арктика".