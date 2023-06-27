В регионах ЦФО 27-28 июня прогнозируют дожди и грозы

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

ТАСС, 27 июня. Дожди с грозами, а также ветер с порывами до 15 м/с прогнозируются 27 и 28 июня в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Белгородской, Ивановской, Смоленской, Тверской областях. Информация об этом опубликована во вторник на сайтах региональных управлений МЧС и местных Гидрометцентров.

"До 22:00 часов 27 июня в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, ливневой дождь, усиление ветра при грозе до 15 м/с", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра региона.

В Тульской области осадки ожидаются со вторника и по первую половину среды, в этот же период дожди различной интенсивности пройдут в Белгородской и Смоленской областях. "Ночью местами небольшие дожди, днем дожди местами сильные. Днем местами гроза, ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Смоленской области.

В Ивановской области синоптики предупредили о грозах, которые ожидаются с 18:00 вторника до 18:00 среды. О существенном ухудшении погодных условий в других регионах ЦФО не сообщается.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что неблагоприятные погодные условия могут сохраниться также 29-30 июня. В отдельных регионах пойдут дожди, местами сильные, возможны гроза, град и ветер до 15 м/с.