На основных нерестовых реках Сахалина намерены усилить охрану от браконьеров

По данным Росрыболовства, в рейдах на базовых водоемах лососевых заводов будут участвовать 113 общественных инспекторов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Охрану основных нерестовых рек Лютога, Урюм, Поронай, Тымь, Найба и реки Ильинка усилят от браконьеров на Сахалине, сообщило Росрыболовство.

"Усиление рыбоохранных мер на основных нерестовых реках Сахалинской области рассмотрели на совещании <…> Участники совещания обсудили контроль на нерестовых реках (Лютога, Урюм, Поронай, Тымь, Найба, река Ильинка - где усилилось браконьерство, в июне граждане посредством звонков и Telegram-канала сообщили о 77 случаях браконьерства - 9 из них подтвердились)", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что браконьеры добывают рыбу практически круглосуточно, при этом средняя численность инспекторов в районных отделах (всего их 14) составляет 3 человека. Таким образом, для содействия сотрудникам территориального управления оформлено 113 общественных инспекторов, которые будут участвовать в рейдах на базовых реках лососевых заводов.

Кроме того, дополнительное количество внештатных инспекторов (25-30 человек) необходимо для усиления в местах массового браконьерства числа мобильных групп и оперативного реагирования на сообщения о правонарушениях.

В сообщении ведомства также сообщается, что рекомендованный вылов лососей в Сахалинской области в 2023 году определен на уровне 77 тыс. тонн. При этом к 27 июня 2023 года сахалинские рыбопромышленники добыли почти 640 тонн лососевых - это на 10% выше уровня аналогичного 2021 года (578 тонн) и на 38,5% больше показателя 2022 года (462 тонны).