В Ольхонском районе заявили, что содержание бактерий в проливе на Байкале превышает норму

В районе Малого Моря находится большое количество турбаз

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Содержание бактерий в воде пролива Малое Море озера Байкал, где находится большое количество турбаз, в пять раз превышает норму. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды комитета по развитию территорий, ЖКХ и транспорта администрации Ольхонского района Марина Пестонова на круглом столе по теме загрязнения малых водоемов.

"У нас все заливы застроены. 20 лет назад была чистая вода, мы зачерпывали у берега стакан воды и выпивали. Сейчас мы так не рискуем. <…> Что касается прибрежной зоны, показатели по микробиологии превышены в пять раз", - сказала Пестонова, добавив, что ежегодно Малое Море посещают до 1 млн туристов.

Он отметила, что очистных сооружений в районе Малого Моря нет, вопрос с их строительством решается, сложности создает, в частности, то, что на Байкале ограничена хозяйственная деятельность, так как это особо охраняемая природная территория.

"Конечно, есть требования природоохранных органов, чтобы были бетонированные септики. Все, до кого могли достучаться, оштрафовать, они вынуждены эти бетонированные септики сделать. Кто может скрываться, скрывается", - добавила представитель администрации.

Малое Море - пролив между материком и островом Ольхон - самым крупным и единственным населенным островом Байкала.

Байкал входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России. Туризм на Байкале круглогодичный, больше всего туристов на берегах озера бывает зимой и летом.