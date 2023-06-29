Арктический плавучий университет начал мониторинг мусора в Баренцевом море

Наблюдения ведутся с мостика, записываются все крупные предметы, которые попадаются на поверхности воды

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 29 июня. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета - 2023 (АПУ), который в четверг идет в Баренцевом море к острову Колгуев, начали мониторинг морского мусора по пути следования судна, передает корреспондент ТАСС с борта НИС "Профессор Молчанов".

Наблюдения ведутся с мостика, записываются все крупные предметы, которые попадаются на поверхности воды. Максимальная дальность наблюдения - примерно 50 м. Объект (например, остатки сетей или бутылка, пищевая или из-под бытовой химии), его размер, цвет, а также координаты фиксируются.

"У нас в этом году достаточно большая группа волонтеров, что очень радует, и в нашей группе не только студенты, но и к нам присоединились сотрудники Северного УГМС (Севгидромета), которые закончили исследования на разрезе и присоединились к нам для путевых наблюдений и также будут с нами работать на берегу", - рассказала доцент кафедры геоэкологии, природопользования и экологической безопасности, заведующая лабораторией "Пластиклаб" Российского государственного гидрометеорологического университета Александра Ершова.

Чаще всего попадаются бутылки, пакеты, пластиковые контейнеры, ящики для рыбы - то, что плавает. Мусор преобладает пластиковый. При этом, как объяснила Ершова, только 15% пластикового мусора остается плавать на поверхности воды. Примерно 15% выбрасывает на берег, а все остальное опускается на дно. При этом какое-то время мусор может плавать в толще воды, тут опасны сети, в которых запутываются и гибнут обитатели моря.

По словам собеседницы агентства, в Баренцевом море участки максимального скопления плавающего мусора совпадают с участками наиболее интенсивного судоходства. "Максимальные зоны аккумуляции мусора в зоне Северного морского пути - где суда входят на Севморпуть. И это касается обоих треков: южного, который через Карские ворота, и северного - через север Новой Земли. И там и там такими пятнами, действительно, большое количество мусора, что говорит о неправильном, конечно же, обращении с отходами на судах, которые ведут активность в Баренцевом море. Например, в Белом море мы почти не видим мусора, разительно отличается", - отметила Ершова.

Также начались работы по отбору воды на содержание микропластика. Это частицы пластика размером менее 5 мм. Баренцево море по сравнению с соседним Карским загрязнено микропластиком значительно больше. На всех высадках группа будет собирать весь мусор на определенных участках побережья и анализировать его. Эти работы необходимы в том числе для создания адаптированных для Арктики протоколов исследования макромусора на берегу.

О плавучем университете

Арктический плавучий университет - это совместный проект Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года. Партнерами и спонсорами проекта являются Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, банк ВТБ, ПАО "Новатэк", ПАО "ГМК "Норильский никель", правительство Архангельской области, Русское географическое общество.