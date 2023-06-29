29 июня, 11:28

Тюменский медуниверситет в 2023 году примет в три раза больше иностранных студентов

Сейчас в университете обучаются студенты из 40 стран ближнего и дальнего зарубежья

ТЮМЕНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Тюменский государственный медицинский университет (ТГМУ) планирует принять в 2023 году более 860 иностранных студентов, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В этом году Тюменский медицинский университет планирует принять на обучение 866 иностранных абитуриентов, это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них, по планам, будут из Египта и Китая", - сообщили в вузе.

Уточняется, что сейчас в университете обучаются студенты из 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. В новом учебном году подготовительное отделение вуза дополнительно примет обучающихся из Монголии, Замбии, Того, Демократической Республики Конго и Ливана.

Самыми востребованными специальностями у иностранных студентов являются лечебное дело и стоматология, добавили в университете. Обучение платное, предусмотрено несколько бюджетных мест по квотам министерства образования.

Приемная кампания в Тюменском медицинском университете стартовала 20 июня. До 12 июля студентов принимают на русскоязычные и англоязычные программы, дополнительный прием на англоязычные программы продолжится до 24 сентября. 

Теги:
РоссияТюменская область
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