Студенты из Камеруна будут изучать русский язык в Забайкалье

После изучения русского языка студентам предстоит выбрать вуз для получения высшего образования

ТАСС, 29 июня. Шестеро студентов из Камеруна приехали в Читу, чтобы изучать русский язык в международной летней школе Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

"Шестеро студентов приехали в Читу изучать русский язык для того, чтобы получить высшее образование в России. После изучения русского языка студентам предстоит выбрать вуз для получения высшего образования", - пояснили в пресс-службе.

Сами иностранцы, разговаривающие на французском языке, пояснили, что приехали учиться в Россию из-за хорошего образования. Наиболее востребованы в Камеруне медицинские профессии, а также специальности в сфере экономики, горного дела, цифровых технологий.

Проректор по развитию ЗабГУ Ольга Еремеева отметила, что сотрудники университета делают все возможное, чтобы студенты из Камеруна чувствовали себя комфортно. Для них уже провели экскурсию по Чите для знакомства с культурой региона.

Первым пунктом стал краевой краеведческий музей, где студентам рассказали о коренных народах Забайкалья и дикой природе края. "Африканские парни и девушки увидели юрту, познакомились с бурятской кухней. Угощениями стали мясные буузы, а в качестве десерта - боовы. Кроме того, гостям подали традиционный чай с молоком и маслом. Ребята отметили, что в Камеруне есть похожие блюда, поэтому бурятская кухня им показалось знакомой", - отметили в пресс-службе.

Последней точкой экскурсии стал читинский дацан, где настоятель рассказал студентам о религиозном мировоззрении буддистов.