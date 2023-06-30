В Приморском крае выявили карантинное заболевание пчел

На одной из пасек Кировского района обнаружили нозематоз

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Карантинное заболевание пчел - нозематоз - выявлено в Приморском крае на одной из пасек Кировского района, сообщает в пятницу пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 28 июня 2023 года подтверждено наличие возбудителя нозематоза пчел на пасеке поселка городского типа Кировский Кировского района. Болезнь опасна быстрым распространением по пасеке. В связи с массовой гибелью пчел от этого заболевания оно способно привести к серьезным экономическим потерям", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, нозематоз - одна из самых опасных для пчел болезней. Она сопровождается ослаблением и гибелью пчелиных семей. Нозематоз вызывается кишечным паразитом микроспоридией. К нозематозу восприимчивы матки, трутни и рабочие пчелы вне зависимости от породы. Человек и животные нозематозом не болеют.

"В связи с выявлением заболевания государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению болезни пчел. Владельцам пасек необходимо провести лечение пчел", - сообщается в релизе.

Приморский край является одним из ведущих производителей меда в России. В 2020 году регион занял первое место по производству меда в стране. К 2026 году пчеловоды Приморья планируют увеличить производство меда в два раза, до 12 тыс. т в год.