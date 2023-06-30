В Кемеровской области главу города подозревают в превышении должностных полномочий

Его задержали

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Глава Анжеро-Судженска Кемеровской области, а также бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации, подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов в целях последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот путем инвестирования в строительство двух жилых многоквартирных домов. По условиям контрактов, из городского бюджета застройщику были перечислены денежные средства свыше 117 млн рублей. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации", - говорится в сообщении.

В результате были возбуждены уголовное дела в отношении главы города Анжеро-Судженска и 32-летней экс-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Глава города задержан, с ним проводятся следственные действия.

По данным сайта городской администрации, главой с 2019 года является Александр Рыбалко. До этого он возглавлял Губернскую страховую компанию, а также работал на руководящих должностях коммерческих предприятий Кемеровской области.