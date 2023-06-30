В Якутии сообщили, что более 40% парка автобусов требует обновления

До конца 2023 года в регионе планируют приобрести не менее 50 транспортных средств

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Обновление свыше 40% парка автобусов всех муниципальных образований требуется в Якутии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"На сегодняшний день потребность в обновлении парка общественного пассажирского транспорта сохраняется не только у города Якутска - требуется обновление более 40% от парка автобусов всех муниципальных образований республики", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный Минтранс.

Уточняется, что до конца 2023 года планируется поставить не менее 50 единиц автобусов в Якутию. "Поставка новых автобусов будет производиться в рамках мероприятий по приобретению техники в лизинг. Автобусы должны быть поставлены не позднее 25 декабря 2023 года", - добавили в правительстве.

Кроме того, Якутия направила заявку на приобретение 46 единиц подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования. При одобрении заявки срок завершения поставки транспортных средств определен не позднее 1 февраля 2024 года.

В правительстве напомнили, что по инициативе главы Якутии Айсена Николаева в 2022 году к празднованию 100-летия республики состоялась передача 100 новых автобусов. Благодаря реализации проекта была обновлена четверть автобусного парка Якутска, за счет сокращения количества автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет повысились безопасность и комфортность пассажироперевозок. За счет использования газомоторного топлива (метана) на новых автобусах сократились объемы выброса вредных веществ в атмосферу.